2019/10/11 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات اليوم الجمعة، استحصال الموافقات الرسمية بشأن إعادة خدمة الانترنت اعتباراً من هذا اليوم وعلى مدار الساعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصالات تعلن استحصال الموافقات الرسمية بشأن إعادة خدمة الانترنت على مدار الساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصالات تعلن استحصال الموافقات الرسمية بشأن إعادة خدمة الانترنت على مدار الساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).