قائد الشرطة الاتحادية من مدينة الصدر: لن نسمح باطلاق النار وجئنا لحماية المتظاهرين

2019/10/11 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط اليوم الجمعة، ان هدف انتشار الشرطة الاتحادية في مدينة الصدر، هو حماية المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

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