الكورد يصعدون من احتجاجاتهم داخل وخارج اقليم كوردستان

2019/10/11 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تتصاعد في معظم مدن ومناطق اقليم كوردستان منذ ايام الاحتجاجات بسبب الهجوم التركي على مناطق شمال شرق سوريا ذات الاغلبية الكوردية التي يطلق عليها (روژافا= كوردستان الغربية).

وشهدت مدن حلبجة وسيد صادق وكلار، وعدد من المناطق الاخرى في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، تظاهرات ضد الهجوم التركي على (روژافا) وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بمنع هذا الهجوم التركي.

كما شهدت مناطق شرق كوردستان (المناطق ذات الاغلبية الكوردية في ايران) في سنندج ومريوان وعدد من المدن الاخرى اعراب المواطنين الكورد عن احتجاجهم، مطالبين ايقاف الهجوم التركي.

على صعيد متصل عبر الكورد خارج كوردستان وخصوصا في معظم الدول الاوربية عن احتجاجهم على الهجوم التركي وطالبوا الدول التي يقيمون بها والاتحاد الاوربي ان يكون لها موقف ويصدرون قرارات يعاقبون بها تركيا.

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