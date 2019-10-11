وزير الدفاع الأميركي: لا نسعى للصراع مع إيران لكن نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات

2019/10/11 | 19:33

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بغداد اليوم ـ متابعة

قال وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تسعى للصراع مع إيران، لكنها...





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