الاعلاجي: لا أهمية لحزمة الإصلاحات من دون سقوف زمنية

2019/10/11 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، بان حزمة الإصلاحات التي اطلقت مؤخراً لا أهمية لها من دون تحديد سقوف زمنية.

وقال الاعرجي في تغريدة على {توتر} إنّ" الحزم الإصلاحية التي أطلقها رئيس الوزراء وكذلك القرارات التي اتخذها مجلس النواب بذات الصدد، ليس لها أيّة أهمية إن لم تُحدّد بسقوفٍ زمنية".انتهى‬

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