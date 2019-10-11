صحة ميسان تكشف حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات

2019/10/11 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ميسان:الفرات نيوز} كشفت دائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وذكرت صحة ميسان لمراسل {الفرات نيوز} ان" أربعة شهداء و40 مصابا حصيلة الضحايا ليوم امس الخميس، من المتظاهرين والقوات الأمنية".انتهىبواسطة:علي الدراجي

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