المسيحيون في العراق من /1.8/ مليون إلى /300/ ألف مسيحي.. والسبب

2019/10/11 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق تناقص أعداد المسيحيين في #العراق من /1.8/ مليون إلى نحو /300/ ألف مسيحي فقط، معظمهم موجودون في #إقليم_كردستان، وذلك بعد هجرة /1.5/ مليون إلى أوروبا وأميركا وبعض […]

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