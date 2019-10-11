اجتماع أمني لتأمين الزيارة الأربعينية

2019/10/11 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عقد اجتماع أمني في محافظة النجف الأشرف، لمناقشة تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) والتنسيق بين مختلف القوات الأمنية المشاركة في الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة.

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