اتفاق بين اليونسكو والإمارات على إحياء التراث المسيحي بالموصل

2019/10/11 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أبرمت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي ووزيرة الثقافة الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي، اتفاقاً بارزاً بشأن التراث المسيحي والتنوع الثقافي في مدينة الموصل، يقضي بإعادة إعمار كنيسة "الطاهرة للسريان الكاثوليك وكنيسة الساعة للاتين" في المدينة.

ويعدّ هذا الاتفاق إضافة جديدة على مبادرة إحياء روح الموصل التابعة لليونسكو، ويجسّد تقدماً هاماً في الجهود الرامية إلى ترميم معالم التنوع الثقافي والديني في الموصل بعد تحريرها من تنظيم داعش، وخطوة كبيرة بالنسبة لمسيحيي الشرق الذين يمثلون جزءاً لا يتجزّأ من تاريخ مدينة الموصل ومستقبلها.

ويأتي هذا الاتفاق ليس فقط لقيمة الكنيستين البارزة باعتبارهما جزءاً من التراث الثقافي، ولكن أيضاً لكونهما تجسدان شهادة حيّة للتنوع الذي امتازت به المدينة على مر العصور.



ولطالما اعتزّت المدينة بمكانتها كملتقى للثقافات ومهداً للمجتمعات الدينية المختلفة التي قطنتها بسلام على مدى القرون.

وتضمن الاتفاق الجديد تعديلاً يقضي بتوسيع نطاق الاتفاق المُبرم بين المنظمة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي مهّد الطريق لاستهلال مبادرة اليونسكو الرائدة.

ويعد هذا التعديل الذي أقرّوه اليوم بمثابة "خطوة هامة من أجل إنعاش مدينة الموصل القديمة".



ونوّهوا بأهمية عملية إعادة إعمار الكنيستين، بعد الأضرار التي لحقت بهما أثناء احتلال تنظيم "داعش" للمدينة، ليس فقط لقيمتهما البارزة باعتبارهما جزءاً من التراث الثقافي، ولكن أيضاً لكونهما تجسدان شهادة حيّة للتنوع الذي امتازت به المدينة على مر العصور، ولطالما اعتزّت المدينة بمكانتها كملتقى للثقافات ومهداً للمجتمعات الدينية المختلفة التي قطنتها بسلام على مدى القرون.

واستعرضت المديرة العامة لليونسكو والوزيرة نورة الكعبي خلال لقائهما، التعاون المستمر والناجح من أجل ترميم جامع النوري ومئذنته الحدباء، المزمع البدء به خلال الأيام القادمة بعد مضي فترة الاستقرار اللازمة في الموقع، وتعد هذه الخطوة عنصراً رئيسياً في إطار مبادرة إحياء روح الموصل، الممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة لا تقتصر على ترميم المعالم الثقافية بل تشمل أيضاً الأهداف التالية، إقامة برنامج تدريب أثناء العمل للمهنيين الشباب، تعزيز مهارات أصحاب الحرف اليدوية من عمّال بناء ونجارين، وعمال حجر، وحدادين، إيجاد فرص عمل، تقديم التدريب التقني والمهني.

وسيجري إشراك طلاب أقسام الآثار والهندسة المعمارية والهندسة في جامعة الموصل في عملية ترميم المباني التاريخية الأمر الذي سيسهم في تطوير قدراتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بين اليونسكو والإمارات على إحياء التراث المسيحي بالموصل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق بين اليونسكو والإمارات على إحياء التراث المسيحي بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).