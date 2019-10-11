عمليات سامراء: طريق سامراء – بغداد سيقطع ابتداء من يوم غد السبت

2019/10/11 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، اليوم الجمعة، أن طريق سامراء – بغداد سيقطع باتداء من يوم غد.

وقال الزهيري في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "قطع طريق سامراء بغداد سيكون باتداء من يوم غد السبت".

واضاف أن "الطريق البديل هو المدخل الجنوبي ( ناحية المعتصم ) لتخفيف الزخم الحاصل على مداخل سامراء لحين انتهاء زيارة الأربعين".

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