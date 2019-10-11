سقوط قتلى وجرحى بتفجير انتحاري بمدينة القامشلي

2019/10/11 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اسفر تفجير انتحاري في مدينة القامشلي السورية، الى وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان انفجارا عنيفا هز مدينة القامشلي في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر الجمعة، بعد قيام انتحاري يقود سيارة مفخخة، بمحاولة دخول مركز أمني، بأحد ساحات المدينة، مشيرا الى سقوط أربعة قتلى، وتسعة جرحة نتيجة للتفجير، فيما اوضحت مصادر محلية، ان شخصين من المشتبه بهم بالمسؤولية عن التفجير، لاذا بالفرار من موقع الحادث.

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