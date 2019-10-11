“بالصور” تجدد التظاهرات في ساحة التحرير وسط انتشار مكثف للقوات الامنية في المناطق المحيطة بها

2019/10/11 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تجددت التظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد في ظل انتشار مكثف للقوات الامنية في المناطق المحيطة بها وتركز الانتشار الامني في ساحات ابو نؤاس، والتحرير، والخلاني، والطيران.كما انتشرت عجلات مكافحة الشغب بالقرب من جسر الجمهورية لكن جميع الطرق المؤدية الى الساحة كانت مفتوحة.

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