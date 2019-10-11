تيار الحكمة: بعض الكتل تقوم بحماية كبار الفاسدين

2019/10/11 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب عن تيار الحكمة الوطني المعارض، علي العبودي، بعض الكتل بحماية كبار الفاسدين.

وقال العبودي، في تصريح، إن المتصدين للعمل السياسي، يتحركون بسرعة كبيرة في حال تحرك الشارع، ما يدل على وجود خوف لديهم على أحزابهم او عوائلهم.

وأضاف، ان مكافحة الفساد أمر صعب في ظل وجود غطاء سياسي يحمي بعض كبار الفاسدين.

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