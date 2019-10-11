احد قادة عملية نبع السلام التركية مهنته تجارة البشر، تعرف عليه

2019/10/11 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خليل بوكو إرهابيون، متهمون، ومدنيون من النساء والرجال والأطفال وقعوا في فخ شبكة الإتجار بالبشر التي يقودها “ابو علي سجو” المعروف بتاجر البشر وسجَّنهم وعذَّبهم حسب قواعده الخاصة، منذ أن بدأت الحرب في سوريا، “سجو” من سكنة ريف حلب الشمالي وعرفَ بتهريب البشر من وإلى تركيا وأيضا زراعة المخدرات وتجاراتها.وكشف الناشط …

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