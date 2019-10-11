الاعرجي: لا أهمية لحزمة الاصلاحات بدون سقوف زمنية

2019/10/11 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادرأى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الجمعة، بان حزمة الإصلاحات التي اطلقت مؤخراً لا أهمية لها من دون تحديد سقوف زمنية.

وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” إنّ “الحزم الإصلاحية التي أطلقها رئيس الوزراء وكذلك القرارات التي اتخذها مجلس النواب بذات الصدد، ليس لها أيّة أهمية إن لم تُحدّد بسقوفٍ زمنية”.

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