الحرس الثوري: نتواجد بعيداً عن حدود إيران لقطع الطريق على عدونا

2019/10/11 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن قواته تتواجد "بعيداً عن الحدود الإيرانية لقطع الطريق على العدو".

وأكد اللواء سلامي في كلمة ألقاها بمحافظة أردبيل (شمال غرب)، اليوم الجمعة، على أن "الحرس الثوري يعتبر مؤسسة شعبية وتقف دوما وأينما كانت إلى جانب الشعب"، مشيراً إلى أن "الشعب اليمني شعب مقاوم على الرغم من شن أعنف الهجمات عليه".

وأضاف سلامي، أن "أولوية الحرس الثوري هي العمل الجهادي والروح الجهادية، وقد وضعناها في مقدمة برامجنا لإزالة الحرمان من خلال التواجد في الساحات الجهادية والاقتصاد المقاوم ودعم ازدهار الإنتاج".

وتابع، أن "مقاومة الشعب الإيراني للأعداء ليس لها حدود"، مشددا على أن بلاده "لن تسمح للعدو بالدخول إلى أراضيها".

وتوعد بالقول: "بتواجدنا في مناطق بعيدا عن حدود البلاد، سنقطع الطريق على العدو ونمنعه من بث المؤامرات والقيام بأعمال عدائية"، لافتا إلى إلى أن "الحرس الثوري سيوسع من رقعة المقاومة".

ولفت اللواء سلامي إلى أن "العدو أرغم على التراجع عندما رأى المقاومة الإيرانية"، مبينا أن"طريق المقاومة واضح وأن الواجب اليوم يكمن في مواصلة طريق المقاومة البالغ الصعوبة".

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بغداد اليوم _ بغداد

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بغداد اليوم ـ متابعة

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وذكر اسبر، في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "العمليات العسكرية التركية في سوريا تقو

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