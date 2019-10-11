مركز الاعلام الرقمي : يحذر من سرقة البيانات الشخصية عبر بعض خدمات الـVPN

2019/10/11 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مركزالاعلام الرقمي من خطورة استخدام بعض تطبيقات VPN والتي تقوم بمشاركة بيانات المستخدمين مع اطراف ثالثة قد تكون حكومات او شركات.واوضح المركز ان العديد من المستخدمين في العراق يقومون بتحميل اي تطبيق للشبكات الافتراضية الـVPN من دون التأكد من سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق وسمعته على الانترنت، خاصة ان بعض من هذه

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