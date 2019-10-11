احباط محاولة إرهابية لاستهداف زوار أربعينية الامام الحسين (عليه السلام)

2019/10/11 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، العثور على كدس مقذوفات حربية في

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