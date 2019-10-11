كتائب حزب الله تكشف عن تعرض مبنى مجلس محافظة بغداد للاقتحام لإعادة الجزائري إلى منصبه

2019/10/11 | 21:06

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بغداد اليوم _ بغداد

قالت كتائب حزب الله العراقية، اليوم الجمعة، إن مجلس محافظة بغداد تعرض للاقتحام لـ"غرض إرجاع ...





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