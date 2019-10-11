مدونة عراقية تنشر مقطعا مصورا يظهر حملة اعتقالات عشوائية تلاحق متظاهرين في الديوانية

2019/10/11 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نشرت مدونة عراقية على حسابها في “فيسبوك” مقطعا مصورا يظهر حملة اعتقالات عشوائية بحق متظاهرين في محافظة الديوانية.حيث يظهر المقطع قيام قوات مجهولة تردي “زيا اسود”، وتستخدم القوات والالات الحكومية، كأدوات لتنفيذ حملات الاعتقال.كما أظهر حمل احد عناصر هذه القوة السوداء لرشاش قنص.

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