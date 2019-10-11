سوزان امين - الموقف الاوربي من تركيا وصراخ الاطفال

2019/10/11 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سوزان_امين موقف بعض دول اوربا ازاء الاجتياح التركي للاراضي السورية هو فقط التوقف عن بيع السلاح لتركيا وماذا بعد ؟!!من المعلوم ان الاتحاد الاوربي ابرم اتفاقا مع تركيا على ان تدفع ٦-;- مليارات دولار لتركيا مع السماح للترك بالسفر الى اوربا دون تاشيرات دخول مقابل احتفاظ تركيا باللاجئين الموجودين لديها , غير ان اوردوغان يهدد بين الحين والاخر بفسخ هذه الاتفاقية ولهذا تخشى اوربا مغبة ان ينفذ اوروغان تهديداته......

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