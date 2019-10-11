2019/10/11 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح عبد الناصر ايضا فعل ما فعله الحبيب بورقيبة وكذا باقي القادة العسكريين في بلادهم بان جعلوا من انفسهم زعماء مخلدين ومنعوا اية معارضة حقيقية من الظهور فكان نظام القائد الواحد والحزب الواحد في مصر وسوريا والعراق وليبيا والسودان والجزائر لكن الفرق الجوهري بين بورقيبة وباقي الزعماء العرب الذين سيطروا على السلطة اعتباطا ان بورقيبة كان سياسيا مدنيا وقائد ثورة ولم يأت من ثكنات العسكر الذين قدموا زعامتهم عل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عدنان الصباح - العثور على الذات ... اغتيال الدونية (23)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عدنان الصباح - العثور على الذات ... اغتيال الدونية (23)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).