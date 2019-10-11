الصدر عبر حساب صالح العراقي: حققوا مع الجلاد .. فالجلاد لا يكون محققا!

2019/10/11 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق أورد حساب صالح محمد العراقي التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منشورا حول دعوات المرجعية الدينية والاوساط السياسية الشعبية الداعية للتحقيق بما تعرض له المتظاهرون من عمليات قتل وقنص خلال الاحتجاجات التي عمت بغداد والمحافظات قبل اسبوع.وكتب صالح محمد العراقي ما نصه: ” حَقِقوا مع الجَلَّاد #فالجَلَّاد_لا_يكون_مُحَقِقَا

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