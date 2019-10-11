2019/10/11 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نشر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، منشورا دعا فيه الى التحقيق مع "الجلاد".

وقال العراقي منشور مقتضي اطلعت عليه "الغد برس" إنه "حقِقوا مع الجلاد..



فالجَلَّاد لا يكون مُحَقِقَا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح العراقي: حقِقوا مع الجلاد.. فالجَلَّاد لا يكون مُحَقِقَا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح العراقي: حقِقوا مع الجلاد.. فالجَلَّاد لا يكون مُحَقِقَا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).