عمليات سامراء تعلن عن الطرق المفتوحة وتنفي وجود حظر للتجوال

2019/10/11 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، اليوم الجمعة، عن الطرق المفتوحة بعد قطع طريق سامراء – بغداد، فيما نفى وجود أي حظر للتجوال.

وقال الزهيري في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "لا يوجد قطع للطرق ضمن قيادة عمليات سامراء، ولا يوجد حظر للتجوال، وإنما هناك طريق تم تخصيصه لاهالي محافظة صلاح الدين والأرتال العسكرية والمتجهين الى بغداد ونينوى، وهو طريق حولي تعاوني نستخدمه للسنة الثالثة على التوالي في خطط الزيارات من اجل ضمان انسيابية مرور العجلات، وعدم تعطيل مصالح الناس مع الحفاظ على ارواح ملايين الزوار من العراقيين والعرب والأجانب من التهديدات الارهابية"ز

واضاف أن "الطرق المفتوحة هي كالاتي: طريق بغداد - الدجيل - بلد - مفرق الفلوجة - سيطرة جاسم الياسين - الطريق التعاوني لمشروع قناة الثرثار - الحويش - مكيشيفة – تكريت".

وتابع "الطريق المخصص لاهالي مدينة سامراء والدور هو (بغداد- الدجيل- بلد قناة ١٤ - جسر الضلوعية- المعتصم - سامراء - الدور) وجميع الطرق مؤمنة ومفتوحة على مدار الساعة".

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