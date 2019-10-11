الليرة التركية تهبط إلى 5.9 مقابل الدولار بعد تهديد أمريكي بعقوبات على أنقرة

2019/10/11 | 21:37

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن الليرة التركية هبطت إلى 5.9 مقابل الدولار، بعد تهديد أمريكي بفرض عقوبات على أنقرة.

يتبع..

بغداد اليوم ـ متابعة

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء باكستان قدم رسالة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطلب فيها الحوار مع طهران.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن ربيعي قوله، إن "ر

بغداد اليوم - متابعة

أصيب عدد كبير من المدنيين جراء هجوم بقذائف الهاون نفذته عناصر من "حزب العمال الكردستاني"، اليوم الجمعة، على بلدة نصيبين التابعة لولاية ماردين التركية.

وكانت وكالة "الأناضول" التركية أكدت في وقت سابق من ا

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة، بمدينة القامشلي.

ونقلت "سانا" عن المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" إن "انفجار السيارة

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