مجلس الأمن الوطني يعقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي

2019/10/11 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني جلسة استثنائية اليوم الجمعة ١١/١٠/٢٠١٩، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي، لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية ، ومصير التحقيقات الاولية و تحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك .ووجه المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات

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