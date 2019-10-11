أحمد صبحى منصور - نصوص من كتب المناقب : النص (1 ) من كتاب الجوهرة لإبراهيم الدسوقي ت 676

2019/10/11 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من ف2 : كتب المناقب الصوفية من ج1 ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية ) : مقدمة 1 ـ كتاب ( الجوهرة) أو ( الجواهر ) ألفه الصوفي المشهور إبراهيم الدسوقي ، وقد أعتمد على ( الجوهرة ) كل من أرخ للدسوقي وطريقه الصوفي؛ فالشعراني بعد الدسوقي بثلاثة قرون يترجم للدسوقي وينقل آراءه من كتاب ( الجوهرة ) ويقول ( هذا ما لخصته من كتاب الجواهر له رضي الله عنه وهو مجلد ضخم ) والمناوي في ......

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