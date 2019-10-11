صحة كربلاء: الاف المراجعين و{170} ولادة في اليوم الثاني لخطة طوارئ زيارة الأربعين

2019/10/11 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء:الفرات نيوز} أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة، عن تقديم الخدمات لأكثر من {74} ألف مراجع للمستشفيات والمفارز الطبية وإجراء {240} عملية جراحية وولادة {170} طفل وأكثر من ألفي إحالة بعجلات الإسعاف الفوري.

وقال مدير عام دائرة الصحة صباح نور هادي الموسوي، في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "بإنتهاء اليوم الثاني من تطبيق خطة الطوارئ الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين {عليه السلام}، فان عدد مراجعي شعب الطوارئ والاستشاريات والعيادات الخافرة في المستشفيات قد وصل إلى {12} الفا و{111} مراجعاً "، بينما بلغ عدد الزائرين الذين إستقبلتهم المفارز الطبية {62} الفا و{95} زائراً ".وبين، ان" عدد الإحالات التي تم علاجها ونقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى {2053} إحالة "، مشيرا إلى إن " عدد العمليات بلغ {240} عملية في حين بلغت عدد الولادات {170} ولادة ".وزاد المدير العام إن " الملاكات المختبرية أجرت {4469} فحصاً مختبرياً، و{2657} فحصاً بجهازي الأشعة السونار، بينما بلغ عدد الفحوصات بجهازي الرنين والمفراس {259} فحصاً " ، لافتا الى إن " الحملات التي قام بها مصرف الدم المتنقل في منطقة ما بين الحرمين خلال الفترة التي سبقت الزيارة ولغاية ظهر اليوم ، فأن عدد قناني الدم التي تم تبرع المواطنين والزائرين بلغ {2566} قنينة دم مختلفة الأصناف ".انتهىبواسطة: محمد التميمي

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