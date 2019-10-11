عبد المهدي يواجه عاصفة تعليقات غاضبة على فيسبوك

2019/10/11 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رافقت توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول اجراء التحقيقات بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية في بغداد والمحافظات جملة تعليقات غاضبة على حسابه في “فيسبوك” حيث حملت تعليقات تحذيرات لرئيس الوزراء من مغبة التراخي والاستهانة بدماء الشهداء والتظاهرات التي خرجت تنادي بالحقوق ، مذكرين مصير الرؤساء العراقيين الذين […]

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