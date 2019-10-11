“بالصور” ايقاد الشموع في ساحة التحرير حدادا على ارواح المتظاهرين الذين سقطوا خلال الاحتجاجات

2019/10/11 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اوقد مجموعة من الشباب الشموع ليلا في ساحة التحرير وسط بغداد حدادا على ارواح المتظاهرين الذين سقطوا خلال الاحتجاجات في بغداد والمحافظات.

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