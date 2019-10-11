العراق..تحميل المرجعية الحكومة مسؤولية قتل المتظاهرين ادانة “شرعية” وتجريم

2019/10/11 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأجمع ساسة وناشطون وصحافيون على أن بيان المرجع الديني السيد علي السيستاني دعم واضح للمتظاهرين ويتبنى مطالبهم.

وصرح إحسان الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بأن “المرجعية صمام أمان للشعب وليس للسياسيين”.

وقال صحافيون إن “المرجعية الدينية تتهم اليوم عصابات خارجة عن القانون باستهداف المتظاهرين ووسائل الإعلام وتطالب الحكومة بالكشف عنهم في غضون أسبوعين، وأكدت على ضرورة ضمان الحريات الخاصة والعامة التي كفلها الدستور”، مشيراً إلى أن “الحكومة والمرجعية تعرفان تلك العصابات”.

واكدوا أن بيان السيستاني يشمل “رفضاً قاطعاً لنهج الإسلامويين الشيعة الذين يريدون سبغ تعاليمهم وخطاباتهم المليئة بالكراهية والتطرف على المجتمع”، فضلاً عن “التأكيد على تعددية الآراء وحرية تداول المعلومة ورفض الدعوات إلى إغلاق وسائل الإعلام المعارضة”.

وقال السياسي العراقي حيدر الملا إن “خطبة المرجعية وضعت النقاط على الحروف، من حيث توصيف الجاني والضحية”، مطالباً بإقالة رئيس الوزراء وإحالة قادته الأمنيين إلى القضاء “بعدما عرفنا القاتل والمسؤول عنه”.

وقال مدونون إن تحميل المرجعية الدينية الحكومة مسؤولية إراقة دماء المحتجين “فتوى شرعية صريحة بإدانة رئيس الوزراء وتجريمه بقتل المتظاهرين”، مشيراً إلى أن بيان السيستاني “دعوى للأحزاب الدينية التي تدعي طاعة المرجعية، بالعمل على (إقالة عبد المهدي) في أسرع وقت ثأراً للشهداء وطاعة لله ورسوله والمرجعية”.

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