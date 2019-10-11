مسؤول كردي يحذر من تحول  الأراضي العراقية لساحة لحرب اقتصادية عسكرية  

2019/10/11 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ نينوى

حذر قائم مقام قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى محما خليل علي آغا، الجمعة، من جعل الأراضي العراقية ساحة لحرب اقتصادية عسكرية مقبلة، بسبب العمليات العسكرية التركية في سوريا.

وقال آغا في بيان: ”نتوقع أن تكون الأرض العراقية ساحة لحرب اقتصادية عسكرية مقبلة شاء العراقيون أم أبوا“.

وتابع بقوله: ”نحن أمام سيناريو جديد متمثل بموجة نزوح من شمالي سوريا إلى العراق، في مقابل هجرة عكسية من العائدين من سنجار إلى إقليم كردستان“.

وأشار المسؤول الكردي العراقي إلى أن ”الهجوم التركي على شمالي سوريا له تبعات كبيرة وخطيرة، منها عودة داعش إلى المنطقة، خاصة في سوريا والعراق، فضلًا عن التغيير الديمغرافي والجغرافي، الذي سينكشف بتوسع تركي قد يمتد إلى سنجار وتلعفر“.

وحذر الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، من ”كارثة“ بسبب التوغل التركي العسكري في سوريا.

وأعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، عن تخوف بغداد من العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي داخل الحدود السورية.

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