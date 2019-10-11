مجلس الأمن الوطني يعقد جلسة استثنائية برئاسة عبد المهدي بشأن الاحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة

2019/10/11 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الأمن الوطني جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لتدارس الاحداث التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية ومصير التحقيقات الاولية وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك.

ووجه المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين، خلال مدة خمسة ايام اعتبارا، والاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون.

وبحث المجلس موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على اعادتهم الى وحداتهم السابقة، حيث وجه المجلس بان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم.

وناقش المجلس تداعيات الاجتياح التركي العسكري للأراضي السورية وما يخلفه من آثار على العراق، حيث وجه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي، مع استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الاسيجة السلكية والابراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري.

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