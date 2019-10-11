مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل جنوبي بغداد

2019/10/11 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بقيام مسلحين مجهولين بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من داخل منزل في منطقة جسر ديالى القديم جنوبي العاصمة بغداد".وأضاف ان "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبيناً أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان السرقة وفتحت تحقيقاً بالحادث".

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