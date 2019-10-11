بتواجد درجال... المنتخب الاولمبي يفوز على البدع القطري

2019/10/11 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

خاض المنتخب الاولمبي ، اليوم الجمعة ، اولى مبارياته الودية ضمن معكسره المقام حاليا في قطر ، استعدادا لنهائيات كأس اسيا الاولمبية مطلع العام المقبل .

حيث واجه ليوث الرافدين نادي البدع القطري ، الذي يلعب في الدرجة الثانية ، وفاز عليه بهدف وحيد بامضاء اللاعب علي الحمادي .

وحضر هذا اللقاء ، وزير الشباب والرياضة العراقي احمد رياض ومستشار رئيس الوزراء السيد اياد بنيان ،دونجم الكرة العراقية السابق عدنان درجال .

يذكر ان المنتخب الاولمبي ، يقع ضمن المجموعة الاولى الى جانب البلد المضيف تايلاند واستراليا والبحرين .

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