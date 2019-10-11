منافسة شرسة على الموهبة الالمانية بين ريال مدريد وبرشلونة

2019/10/11 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اشارت مصادر صحفية اسبانية ،اليوم الجمعة ، أن ريال مدريد دخل في منافسة شرسة مع الغريم التقليدي برشلونة، حول صفقة جديدة.

ووفقا لصحيفة " موندو ديبورتيفو" فإن " ريال مدريد دخل مؤخرًا في سباق التعاقد مع كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا.

وأوضحت الصحيفة ، ان " زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، يضع اللاعب بحسابته على الرغم من امتلاكه لاعبين اخرين بنفس المواصفات مثل كاسيميرو وفالفيردي، الا ان زيزو يضع هافيرتز ضمن اولوياته".

وأشارت الصحيفة ، أن " هافيرتز يحظى أيضا باهتمام كبير من جانب برشلونة، الذي سبق أن تابعه من أرض الملعب في أكثر من مباراة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ويعتبره أفضل موهبة في ألمانيا، وليس هناك أي شكوك بشأن ضمه على المستويين الفني والشخصي" .

يشار بأن هافيرتز يملك عقدًا مع ليفركوزن حتى صيف 2022، ولذلك عندما طلب برشلونة في وقت سابق، الاستفسار عن سعر اللاعب صاحب ال 20 عاما ، فإن ناديه الألماني طلب 70 مليون يورو.

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