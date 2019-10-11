2019/10/11 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاتصالات ،اليوم الجمعة ، عن استحصالها الموافقات الرسمية الخاصة بعودة خدمة الانترنت على مدار الساعة دون انقطاع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات تعلن عودة خدمة الانترنت على مدار الساعة وكالة خطوة برس.

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