داعش يغتال مدير ناحية في كركوك

2019/10/11 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كركوكافاد مراسل “كلكامش برس” في محافظة كركوك بان مجموعة مسلحة تنتمي لعصابات داعش اغتالت مختار ناحية الرشاد بهجوم مسلح شنته الجمعة .

واوضح ان مجموعة تنتمي لعصابات التنظيم فتحت النار على مختار ناحية الرشاد زكريا منصور، قرب ملعب لكرة القدم وسط الناحية قبل ان تلوذ بالفرار الى جهة مجهولة .

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