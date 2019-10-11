2019/10/11 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن استهداف المسلحين لدورية للشرطة العسكرية الروسية بعبوتين ن...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تفجير يستهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية بجنوب سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تفجير يستهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية بجنوب سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).