2019/10/11 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان ويهزني صوت الرصاصة كيف تأتي غادرةْالحاقدون أبناء تلك العاهرةْقتلوا يقيناًأبناء جلدتنا الذين توسدوا في الذاكرةْلا تحزني يا أمنا نحن خرجنا من أتون الجلجلةْعار لهم أولاد زانية الخناتركت لقيطاً ظل ينحت أو تنصل عن خفايا المهزلةْلا تقلقوا فهمو الرعاة ويالهم من ثلة رعناء تبقى سافلةْأن لا تراجع أنتم الشرفاء أمة طاهرةْكيف السبيل لمن يتاجر بالدماءْأن لا تهاون وانشروا ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منصور الريكان - لا تهاون ،،،،،) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#منصور الريكان - لا تهاون ،،،،،) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).