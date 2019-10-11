2019/10/11 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر افتتاحية نشرة الشركات:باريس-العدد-2671.إن الاستفادة من التفجير في مقر الشرطة في باريس والنقاش حول الهجرة في الجمعية الوطنية ، كرره التجمع الوطني في عرضه الأمني -;--;-وربطه ضد المسلمين والمهاجرين.الجبهة الوطنية أو التجمع الوطني ، والد لوبان أو فتاة لوبان ، لا شيء يتغير.
كل شيء دائمًا هو خطأ الأجنبي والمهاجر والمسلم.فالشركات الكبيرة! لا تصنع البطالة أبداً ، ولا يستغلون العمال أبداً و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيار الكفاح العمالى - مصر - مقالات صديقه.فرنسا:ماكرون ولوبان: أعداء الطبقه العامله“جريدة النضال العمالى“) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كل شيء دائمًا هو خطأ الأجنبي والمهاجر والمسلم.فالشركات الكبيرة! لا تصنع البطالة أبداً ، ولا يستغلون العمال أبداً و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيار الكفاح العمالى - مصر - مقالات صديقه.فرنسا:ماكرون ولوبان: أعداء الطبقه العامله“جريدة النضال العمالى“) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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