تيار الكفاح العمالى - مصر - مقالات صديقه.فرنسا:ماكرون ولوبان: أعداء الطبقه العامله“جريدة النضال العمالى“

2019/10/11 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر افتتاحية نشرة الشركات:باريس-العدد-2671.إن الاستفادة من التفجير في مقر الشرطة في باريس والنقاش حول الهجرة في الجمعية الوطنية ، كرره التجمع الوطني في عرضه الأمني ​-;-​-;-وربطه ضد المسلمين والمهاجرين.الجبهة الوطنية أو التجمع الوطني ، والد لوبان أو فتاة لوبان ، لا شيء يتغير.كل شيء دائمًا هو خطأ الأجنبي والمهاجر والمسلم.فالشركات الكبيرة! لا تصنع البطالة أبداً ، ولا يستغلون العمال أبداً و......

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