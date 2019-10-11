نصير عواد - لم ينقصْ الشيوعيّ العراقيّ سوى ال-البسْملة

2019/10/11 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نصير_عواد على الشيوعيّين العراقييّن، والمناضلين الذين ما زالوا قابضين على جمرة اليسار رغم الخيبات، ان يقلقوا على تاريخهم وشهدائهم.فسياسة الحزب الشيوعيّ العراقيّ، منذ سقوط الديكتاتور وحتى اليوم، في حالة هبوط مستمر، تجلّت في عديد المواقف الضعيفة والسياسات التي لا تليق بأعرق حزب عراقيّ.سياسات أدت إلى تراخِ الحزب وانعزاله عن شعبه، لا يمكن فيها القاء المسؤولية فقط على أفراد، بقدر ما هي توجهات عامة مرتبطة بسياس......

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