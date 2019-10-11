مجلس الأمن الوطني: التحقيق بأحداث التظاهرات ومحاسبة المقصرين خلال 5 أيام وإعادة الضباط المتسربين وتأمين الحدود

2019/10/11 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني جلسة استثنائية اليوم الجمعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية، ومصير التحقيقات الاولية وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك.

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