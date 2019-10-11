صحة البصرة: نجاح عملية زرع كلى لطفل يبلغ من العمر 14 عاما

2019/10/11 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الجمعة، عن نجاح الفريق الطبي بمركز البصرة لامراض وزراعة الكلى بعملية زراعة لطفل يبلغ من العمر ١٤ عاما.

وقالت الدائرة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "الفريق الطبي اجرى يوم امس الخميس، عملية زراعة كلى ناجحة لطفل يبلغ من العمر ١٤ سنة تبرعت له والدته باحدى كليتيها حيث كان يعالج الطفل بالغسيل الكلوي لاشهر".

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