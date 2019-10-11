2019/10/11 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

علق الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، على المناورات العسكرية الضخمة، التي تنوي الولايات المتحدة والناتو تنفيذها في أوروبا العام المقبل.

وقال بوتين، في حديث له خلال قمة زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة في عشق آباد، إن روسيا سترد على هذه المناورات "بهدوء".

وأضاف بوتين، أنه سيبحث الإجراءات الممكنة مع نظرائه في قمة رابطة الدول المستقلة، وأعاد إلى الأذهان، أن روسيا نفذت مؤخرا مناورات ضخمة، ولكن بعيدا عن حدود الناتو.

بغداد اليوم ـ متابعة

أعلن مسؤول أمريكي، الجمعة، عن وقوع انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية المتواجدة بالقرب من مدينة عين العرب (كوباني) في سوريا.

ونقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن المسؤول قوله، إنه "لا توجد أنباء عن وقوع إصابات أو ضحاي

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن استهداف المسلحين لدورية للشرطة العسكرية الروسية بعبوتين ناسفتين في جنوب سوريا.

وأوضح رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أليكسي باكين خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم تفجير عبوة ناس

بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا جديدا يمنح وزارة الخزانة ومسؤولين أمريكان صلاحية فرض عقوبات تستهدف تركيا وأفرادا ومسؤولين في الحكومة التركية.

جاءت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، الذي أعلن ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بوتين: سنردّ على مناورات الناتو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بوتين: سنردّ على مناورات الناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).