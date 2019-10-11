آمنت وأمنت

2019/10/11 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناهد صالح نرمو كثيرة هي الكلمات التي تُثير الفرد منا، وكثيرة هي الجمل التي قلت مفرداتها وبلغت بمعانيها، وكثيرة هي خواطر الشعراء والهواة وحالمين الحياة، قد تتعدد بمقاصدها وتتنوع بمفرداتها وتتراقص على أنغام الشجون قوافيها، ولكنها في نهاية الكلمات تلك تجتمع على أنها رسائل وصور ينقلها منظم تلك الشجون والهموم، بغير سابق إنذار مسكت القلم …

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