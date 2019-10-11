النوري: عبد المهدي يقيل وزراء أكفاء وعليه الاستجابة فوراً لمطالب المرجعية

2019/10/11 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا المحلل السياسي كريم النوري، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الاستجابة فوراً لمطالب المرجعية.

وقال النوري {للفرات نيوز} انه" على عبد المهدي الاستجابة فورا لطلب المرجعية الدينية وماحصل في الاحتجاجات لم يكن هيناً فلدينا عدد كبير من الشهداء والمصابين بين المتظاهرين والقوات الامنية".وطالب عبد المهدي بـ"عدم تسويف القضية وعليه تشكيل لجنة سريعة لكشف الجهات التي كانت وراء اطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية".وأشار النوري" اقالة وزراء اكفاء نجحوا بنسبة 79% حسب البرنامج الحكومي يثير الكثير من التساؤلات ونطالب بتوضيح الأمور وكشفها امام الرأي العام".وكانت المرجعية الدينية العليا، حملت في خطبة الجمعة الحكومة وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين وأمهلتها أسبوعين للكشف عن "العناصر الخارجة عن القانون" التي أطلقت النار عليهم.وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة إن "المرجعية الدينية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم".وأشار الى "إعلان الجهات الرسمية بانها اصدرت أوامر صارمة لمنع القوات الامنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة النارية لمرأى ومسمع الكثيرين في مشاهد فضيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود".انتهى

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