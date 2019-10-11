إجتماع أمني رفيع في النجف بحضور الغانمي

2019/10/11 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد في محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، اجتماع أمني موسع لمناقشة تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، والتنسيق المشترك بين مختلف القوات الأمنية المشاركة في الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة.

وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي، إن محافظة النجف الاشرف احتضنت، اليوم، اجتماعا أمنيا موسعا حضره رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ومحافظ النجف الاشرف لؤي الياسري ومستشار رئيس الوزراء الفريق الركن خالد حمود واللواء الركن قيس المحمداوي قائد عمليات الفرات الأوسط واللواء علي الحمداني قائد عمليات الفرات الأوسط حشد شعبي وآمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي طاهر الخاقاني وقائد شرطة النجف وعدد من القيادات الأمنية والحشد الشعبي ".



وأضاف، أن الاجتماع ناقش الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الاربعينية ومستوى التنسيق العالي بين القوات الأمنية والحشد الشعبي، مبينا أن المحافظ طلب من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أن يبقى اللواء الثاني مرابطاً في النجف الاشرف، ومسك محور بادية النجف والخندق الأمني وابراج المراقبة التي تحيط بالمحافظة المقدسة".وقام الفريق أول الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش بصحبة نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وعدد من القيادات الامنية والحشد الشعبي بزيارة الى مقر اللواء اللواء الثاني في الحشد الشعبي بالنجف الاشرف.انتهى

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