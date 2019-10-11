دعوة العراق لاجتماع طاريء للجامعة العربية  

2019/10/11 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

تلقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم من أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط دعوة لحضور الاجتماع الطارئ للجامعة على المستوى الوزاري.

وذكربيان لوزارة الخارجية اليوم, ان الحكيم تلقى اتصالا هاتفيا من ابوالغيط بحثا خلاله مستجدات الأوضاع على الساحة العربية، لاسيما العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال شرقي سوريا، وانعكاساتها على الاستقرار بالمنطقة “.

ووجّه أبو الغيط خلال الاتصال الهاتفي الدعوة لوزير الخارجية لحضور الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على المستوى الوزاري “.

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